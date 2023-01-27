Путин готовит новое наступление на Украину, несмотря на колоссальные потери: эскалация начнется в феврале или марте – Вoomberg

Кремлевский диктатор Владимир Путин готовит новое наступление на Украину, несмотря на колоссальные потери среди личного состава и техники. Прогнозируется, что эскалация начнется в феврале или марте.

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Об этом сообщает Вoomberg. Кремль стремится продемонстрировать, что его силы могут вернуть себе инициативу после нескольких месяцев потери позиций, оказывая давление на Киев и его сторонников, чтобы они согласились на какое-то перемирие.

Даже Путин не может отрицать слабости вооруженных сил, на создание которых он потратил десятилетия после того, как его войска потеряли более половины своих первоначальных успехов в Украине. Постоянные неудачи заставили многих в Кремле более реалистично относиться к своим непосредственным амбициям, признавая, что даже удержание нынешней линии фронта было бы достижением.

Но Путин по-прежнему убежден, что более крупные силы и готовность России принять потери, которые уже исчисляются десятками тысяч, больше, чем в любом конфликте со времен Второй мировой войны, позволят ей одержать победу, несмотря на до сих пор неудачи.

Возобновление наступления может начаться уже в феврале-марте, говорят люди, близкие к Кремлю. Их комментарии подтверждают предупреждения Украины и ее союзников о грядущем новом наступлении России и предполагают, что оно может начаться до того, как Киев получит недавно обещанные поставки боевых танков из США и Европы.

Решимость Путина предвещает еще одну смертоносную эскалацию его войны, поскольку Киев готовит новый собственный удар, чтобы вывести его войска, отвергая любое прекращение огня. Российский диктатор считает, что у него нет другой альтернативы, кроме как победить в войне, которую он считает экзистенциальной. Новый виток мобилизации возможен уже этой весной, поскольку экономика и общество все больше подчиняются потребностям войны.

Американские и европейские разведчики задаются вопросом, есть ли у России ресурсы для нового крупного наступления, даже после мобилизации прошлой осенью дополнительных 300 000 военнослужащих. Тем временем союзники Украины наращивают поставки оружия, готовятся впервые доставить бронетехнику и основные боевые танки, которые могут помочь украинским войскам прорвать российские позиции.

Но жестокие атаки России в таких местах, как Бахмут, истощили украинские силы, отвлекли войска и подорвали способность Киева проводить наступательные операции в других местах, по словам официальных лиц США.

После того как летом и осенью молниеносные атаки украинских войск прорвали оборонительные рубежи оккупантов, Россия усилила оборону, используя траншеи, противотанковые ловушки и мины, чтобы замедлить любое потенциальное продвижение. Кремль публично заявляет, что в настоящее время планов по дополнительной мобилизации нет.

В более долгосрочной перспективе Путин утвердил планы по расширению рядов вооруженных сил почти на 50% в течение следующих нескольких лет, развертыванию новых сил вблизи Финляндии, которая находится в процессе вступления в НАТО, и в оккупированных регионах Украины. Школы и университеты восстанавливают курсы военной подготовки, которые в последний раз широко проводились в советское время, поскольку подготовка к войне пронизывает общество.

Тем не менее, некоторые элементы реализма в отношении катастрофических действий вооруженных сил РФ на сегодняшний день начали проскальзывать в жестко контролируемые государственные СМИ.

Российские оккупационные войска не демонстрируют больших успехов. Украинские войска, напротив, неизменно удивляют союзников и наблюдателей своими успехами в отражении захватчиков.

Тем не менее американские и европейские военные чиновники опасаются, что война вскоре может перерасти в артиллерийские бои в стиле Первой мировой войны с практически застойными линиями фронта. Этот сценарий может оказаться в пользу России с ее большим населением и военной промышленностью.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский считает, что новое наступление оккупационной армии страны-агрессора России может произойти на любом направлении. Российского диктатора Владимира Путина, начавшего войну, волнуют лишь цели.

Как сообщал OBOZREVATEL, в американском Институте изучения войны сообщили, что Москва и Минск могут планировать новое наступление на Украину с территории РБ, хоть и не обязательно и не в ближайшие недели. В начале 2023 года наступление маловероятно. Более вероятным аналитики назвали нападение оккупантов в конце этого года.

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