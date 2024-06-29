Безопасных мест в России не осталось: в Москве пытаются защититься от дронов сетками. Фото

В российской Москве уже устанавливают так называемые противодроновые сетки. Таким образом, в столице страны-агрессора пытаются защититься от украинских беспилотников, потому что на российские ПВО и РЭБ уже не надеются.

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Об этом рассказал военнослужащий Вооруженных Сил Артем Карякин. Военный сослался на своих информаторов и показал соответствующие фото.

"Я думаю, далеко не секрет, что у меня есть свои глаза и уши не только на территории оккупированной Луганской области, но и в разных областях РФ. Например, мои читатели из Москвы показывают, как россияне защищают объекты разной критической инфраструктуры от наших дронов", – отметил парень.

Карякин справедливо считает, что это хорошая новость, потому что дает понять: безопасных мест на территории РФ уже давно нет, "а надежды на силы ПВО не так уж велики, когда подобные сооружения появляются в самой столице".

Артем Карякин – доброволец из луганской Кадиевки с позывным "Восточный", по такому нику он также известен в сети. Несмотря на его молодость, у парня уже есть награды от высшего руководства Украины. И оно неудивительно: Артем восемь лет провел в оккупации, где партизанил в пользу ВСУ.

Лишь похоронив родных, Артем смог выбраться на свободную от оккупантов территорию Украины. В 2022 году парень присоединился добровольцем к ВСУ, участвовал в контрнаступлениях в Харьковской области, в Бахмуте и Лимане. Однако военный не забывает и о своей партизанской деятельности и имеет даже на неподконтрольной Киеву территории сеть информаторов.

Сетки против дронов в РФ начали использовать раньше. Об этом свидетельствует даже реклама российских производителей, которые с производства спортинвертаря переключились на "оборонку". Но до последнего времени такие сетки в Москве и других центральных городах не замечали, даже в оккупированном Крыму.

Ранее OBOZ.UA сообщал о мощном пожаре на территории научно-исследовательского института "Платан" во Фрязино под Москвой. Имелась также информация о взрывах на территории НИИ. Конечно, это не обязательно связано с атаками украинских БПЛА (хотя намеки такие есть). Однако это очень символично, потому что на этом предприятии оккупанты изготовляли электронные компоненты для армии страны-агрессора. В том числе и РЭБы для борьбы с дронами...

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