Говорят, что в связи с известными колебаниями "элит", в том числе и местных, предстоящие выборы мордорского президента будет значительно труднее сфальсифицировать, чем любые предыдущие, и поэтому пуйло очень взволновано.

Между тем, появляются интересные данные независимых (действительно независимых!) соцопросов. Так, согласно данным опроса, проведенного независимой исследовательской группой Russian Field, 68% опрошенных россиян выступили против того, чтобы пост президента занимал человек старше 70 лет.

При этом пуйлу — больше, что известно всем. Стало быть, хоть и не по причине войны, а совсем по другой, честно избраться не то что в первом, но даже и во втором туре путину будет крайне сложно: стар, а старых — согласно тому же опросу — в россии не любят почти так же, как не любят ЛГБТ.

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Вот и готовят ему под выборы такую альтернативу, каковая настолько ничтожна и жалка, что у неё сможет выиграть даже вышеупомянутое пуйлоговно.

Эхомосковский фсбшный ставленник Венедиктов, которого власти прочат в альтернативные кандидаты, пока что на словах вяло отнекивается, однако же скажут — подчинится. Он, конечно, выродок действительно ещё тот, но какой-никакой, а всё же лучше пуйла, отчего зарубежная оппозиция будет, очевидно, предлагать дружно голосовать за него (или за любого того, кого власть разрешит выставить в качестве альтернативного кандидата).

В рф учли белорусский опыт, ведь там Лукашенко фактически проиграл (причём разгромно!) Тихановской — известной тогда лишь тем, что баллотироваться не разрешили её мужу, но и этого ей оказалось достаточно. Поэтому мордорские политтехнологи решили, что просто неизвестная альтернатива не годится — лучше известная, но мерзкая, из-за чего выбор и пал на Венедиктова.

(Мы, мол, такая демократическая демократия, что разрешили идти в президенты страны даже иностранному агенту!)

Уехавшая же оппозиция — в отличие, очевидно, от сидящего Навального — будет пытаться сделать Тихановскую даже из Венедиктова, ибо назначает альтернативу всё равно пуйло, так что лепить кандидата станут из того, что дадут.

Прикол, впрочем, в том, что Венедиктову в этом году будет 68, то есть он моложе путина всего-то на 3 года, да вдобавок он ещё и с бородой, которая не очень молодит, что задачу оппозиции усложняет. Ей надо каким-то образом сбрить ему бороду, как и всё прочее, что мешает ему стать Тихановской…

(Авторский оффтоп. Между прочим, с таким возрастным подходом в мордоре не избрали бы президентом ни Рейгана, ни Трампа, ни Байдена. Они бы там, правда, и не баллотировались. Ну а лично мне сегодня — в день своего 62-летия — приятно отметить, что возраст Байдена, идущего на 9-м десятке снова в президенты, внушает здоровый оптимизм.)