В РФ устроили истерику из-за "концлагерей для россиян": что будет со сбежавшими в Европу и все ли они противники войны

С начала полномасштабного вторжения в Украину из РФ уехало по приблизительным подсчетам около миллиона россиян. Часть из них действительно не поддерживают преступную войну, другие же просто боятся мобилизации. Выехали и некоторые члены семей российских политиков, чиновников и даже военного руководства, пытающиеся мимикрировать ради сохранения накоплений и недвижимости за рубежом. Такое количество покинувших Россию уже стало настоящим вызовом для нацбезопасности западных стран и их спецслужб, так как среди "беглецов" есть и агентура.

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"Вой на болотах"

Вслух о проблеме заявил президент Чехии Пётр Павел. До ухода в политику он был генералом армии, некоторое время возглавлял военный комитет НАТО. В интервью "Радио Свобода" Павел заявил, что западные спецслужбы должны "гораздо пристальнее, чем раньше" следить за всеми проживающими в Европе россиянами.

"Я считаю, что, как и в случае с рядом мировых конфликтов в прошлом, во время продолжающейся войны меры безопасности в отношении российских граждан должны быть строже, чем в обычное время. Так что за всеми гражданами России, проживающими в западных странах, нужно следить гораздо пристальнее, чем раньше. Потому что они граждане нации, ведущей агрессивную войну. Мне, может быть, жаль этих людей, но в то же время, если мы оглянемся назад, во времена, когда началась Вторая мировая война, – тогда все японское население, проживающее в Соединенных Штатах, также находилось под строгим режимом наблюдения. Это просто цена войны", – заявил Павел.

Эти слова чешского президента моментально взяла в оборот российская пропаганда и использовала для обвинений Запада в фашизме и бог знает в чем еще.

Топовые пропагандисты как по команде стали писать в Telegram о том, что Европа собралась уже чуть ли не строить "концлагеря для русских" и стали цинично называть свою нацию "евреями 21 века". В общем, поднимали градус ненависти как могли.

В комментариях поддерживающие путинскую "спецоперацию" против Украины россияне договорились даже до предложений использовать ядерное оружие против Чехии и тех стран, которые помогают нашей.

"Для таких политиков и ЯО не жалко", "Придется и чехам кренделей ввалить!", "Ну просят же, очень просят", – писали одни россияне. Другие все же сделали акцент на уехавших в Европу соотечественниках, не поддерживающих "СВО".

"Пускай со сбежавшими делают, что хотят. Они уже предатели", "Уехали в гейропу, хлебайте!", "А не надо жить там! Нормальные русские люди там жить не будут! Максимум предатели! Всех, кого я знаю кто живет в Чехии, платят там налоги и об*ерают нас. Это предатели. А нормальным следовало уже давно ЕС покинуть!", - писали сторонники войны против Украины.

Этот "вой на болотах", как прозвали такую реакцию граждан страны-агрессора на те или иные события, продолжается до сих пор.

Бежали кто куда

Количество выехавших граждан РФ только по приблизительным подсчетам составляет около миллиона. Многие из них спрятались от отправки на войну в странах бывшего СССР. Это, например, Грузия, Армения, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан. Другие рванули в Турцию, Сербию, ОАЭ и страны Евросоюза.

По данным Русской службы ВВС, более 155 тыс. россиян в прошлом году получили виды на жительство или разрешения на временное проживание. Более 15 тыс. заявок поступило от граждан РФ на получение убежища в ЕС, а к концу 2022 г. было вынесено чуть больше 2 тыс. положительных решений (по данным Евростата).

Часть россиян действительно категорически не приемлют развязанную Путиным войну против Украины, однако протестовать в своей стране против этого не готовы – в первую очередь из-за того, что быстро окажутся за решеткой.

Есть часть россиян, которые имея финансовую подушку и просто хотят пересидеть, чтобы не стать "пушечным мясом" на фронте. Причем как ни парадоксально, среди них есть и сторонники войны – вот только чужими руками. Вернее, жизнями.

И эта категория россиян то и дело попадает в скандалы за рубежом, когда пытаются продвигать кремлевские нарративы или же устраивает конфликт с украинскими беженцами.

Но что особенно беспокоит Запад – это деятельность агентуры российских спецслужб. А поводов для волнения действительно хватает.

Шпионы под видом "беженцев"

С начала полномасштабного вторжения российской армии в Украину в Европе активизировалась российская шпионская сеть. И когда пришло понимание. что страна-агрессор представляет угрозу для всего цивилизованного мира, действия пособников кремлевского режима стали жестко пресекаться.

Западные спецслужбы нанесли по шпионской сети серьезный удар, выслав из своих стран рекордное количество российских агентов, работающих под дипломатическим прикрытием. Это были сотрудники Службы внешней разведки, Главного управления генерального штаба ВС РФ (более известного как ГРУ), а также Федеральной службы безопасности.

Но дипломатический иммунитет, не позволяющий ах задерживать и арестовывать, есть только у сотрудников представительств России за рубежом. Однако они – только верхушка айсберга. В странах Европы в 2022 и 2023 годах произошел ряд громких задержаний российской агентуры, которая действовала под левыми документами и притворялась гражданами других стран.

Теперь же, когда из России хлынул поток "беженцев", риск что среди них окажутся сотрудники спецслужб, чрезвычайно высок.

"Такое прикрытие очень удобно. Например, можно представиться преследуемым в России ЛГБТ-активистом. А доказательства "гонений" с данными о задержаниях и т.д. российским спецслужбам сделать очень легко. Подготовка агентов для внедрения – один из "коньков" российской разведки, в частности – ГРУ", – говорит собеседник OBOZREVATEL в украинской разведке.

Потому. по его мнению, слова президента Чехии Петр Павел об "особом внимании" к гражданам РФ, выехавшим в страны Европы, стоит адекватно воспринимать. А работа над разоблачением агентуры, которая пытается в том числе повлиять на оказание военной помощи Украине, не прекращается ни на минуту.