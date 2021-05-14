В РФ устроили чемпионат по копанию могил с денежным призом. Видео

В городе Новосибирск (Россия) устроили соревнования по скоростному копанию могил. Участие в них приняли 14 человек – они боролись за денежный приз.

Видео соревнований обнародовал российский Telegram-канал Baza. Как сказано в сообщении, действие происходило в парке Каменском, который находится напротив местного крематория (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

На кадрах видно, как мужчины на время роют ямы для могил, которые стоят рядом.

"Так могли выглядеть соревнования между кладменами, но это всего лишь чемпионат по копанию могил в Новосибирске. Соревнования проходят в парке Каменский. Участники на скорость роют ямы и борются за денежный приз", – сказано в подписи к видео.

Вместе с тем, как уточняет местное издание "Вести Новосибирск", в так называемых соревнованиях за приз боролись семь команд, в каждой из которых было по два человека.

"Среди критериев организаторы указали размеры ямы (200 сантиметров в длину, 80 в ширину и 160 в глубину) и аккуратность исполнения. Измерителем стал гроб, который помещали в вырытые за максимально короткий промежуток времени могилы. Победителя определило специальное жюри", – пишет СМИ.

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