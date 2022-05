В РФ украли мотив песни у 'нелюбимого Запада': появилось разоблачение

В России пропагандисты записали песню, прославляющую военных преступников и буквы Z и V – символы полномасштабного вторжения РФ в Украину. Однако выяснилось, что мотив этого музыкального "произведения" россияне по традиции украли.

Они использовали мотив песни "Wellerman", наложив на него свои слова. Ролик с разоблачением РФ сделала украинская пользовательница TikTok (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Soon May the Wellerman Come" – это народная песня новозеландских китобоев. В ней упоминаются "веллермены" – корабли снабжения, принадлежавшие братьям Веллерам.

Содержание песни получило академическую похвалу как "настоящее культурное выражение эксплуатируемых рабочих, для которых "сахар, чай и ром" давали столь необходимую передышку от тяжелой работы и тяжелого труда повседневной жизни". Так о песне написали в издании The Conversation.

Wellerman стала популярной в 2020-21 годах, когда ее исполнила сначала британская музыкальная фолк-группа Longest Johns, а затем – шотландский музыкант Натан Эванс. Эти треки стали вирусными в соцсетях, в частности, в TikTok.

"Россия, как всегда, все ворует. На этот раз у англосаксов, которых она так не любит", – отметила автор обличительного видео.

