В Москве разместили плакаты к 9 мая с надписью 'победа' и указанием годов 1945-2022. Фото

В столице страны-агрессора РФ, которая более двух месяцев назад начала войну против Украины, уже начали распространять плакаты к 9 мая, когда россияне отмечают свой День победы во Второй мировой. На них кроме слова "победа" указаны даты "1945-2022".

На этот факт обратила внимание российская журналистка Татьяна Фельгенгауер. В Twitter она опубликовала соответствующие снимки (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"В Москве вижу плакаты "победа" и даты 1945-2022? О чем эти даты? Они совсем сошли с ума???" – поинтересовалась автор поста.

Она добавила, что впервые видит, чтобы даты были в формате "1945-20**". Но некоторые подписчики заявили, что таким "креативом" российские плакаты к 9 мая отличались и ранее.

Видео дня

"Ни о чем. Раньше тоже писали на плакатах текущий год (например, "1945-1995"), забейте", "В данном случае ложная тревога: такие плакаты появлялась и раньше, и обозначали годовщину победы: типа время уже прошло с 1945 до самого 2022-го. То же на юбилейных товарах. Но вот другие плакаты чудовищные встречаются", – говорили в комментариях.

Большинство же утверждали, мол, вывешенные в Москве плакаты свидетельствуют, что у Кремля одна победа – над здравым смыслом.

"Это значит: побеждали, побеждали, и в 2022 году победилка сломалась", "Это они подразумевают, что с 45-го по 22-й они взращивали в себе фашизм", "Победа в том, что русские прошли полный жизненный цикл и прошли путь от героев до нулей с 1945 по 2022 год", "А с 2022-го и дальше – поражение", "Это печатают больные люди", "От тупости и деградации", "Победили здравый смысл", – прокомментировали в сети.

Еще часть подписчиков заявили, мол, такое послание от Кремля даже к лучшему, ведь подача схожа с тем, как пишут дату смерти человека.

"Предположительно, послание таково: Великая Отечественная война 1941 года – продолжается", "С 45-го года воюем против Запада?", "Впервые я рада, что мои дедушка и бабушка умерли в начале 2000-х и не видят всего этого", "С того, что не существует, сойти невозможно. Помните – умом Россию не понять", "Может оно и к лучшему? Людям, после, именно так даты пишут", – прокомментировали пользователи сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время шествия "Бессмертного полка" на 9 мая в РФ могут пронести портреты ликвидированных в Украине российских оккупантов. На это должны были дать согласие их родные.