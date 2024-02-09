В РФ пожаловались, что четыре области атаковали украинские дроны

В России пожаловались на ночную атаку дронов по нескольким регионам РФ. В минобороны государства-агрессора насчитали 19 беспилотников.

Все они, по версии оккупантов, якобы были сбиты. Соответствующее сообщение о "пресеченной попытке террористической атаки киевского режима" появилось в Telegram-канале ведомства.

"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением 19 БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", – отмечено в сообщении.

В МО РФ утверждают, что сбили все беспилотники как над четырьмя регионами РФ и над Черным морем.

"Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Курской (2 БпЛА), Брянской (5 БпЛА) и Орловской (4 БпЛА) областей, над территорией Краснодарского края (2 БпЛА) и над акваторией Черного моря (6 БпЛА)", – заявили в возглавляемом Сергеем Шойгу ведомстве.

Так, судя по новостям в российских пабликах, в Краснодарском крае дроны сбивали Ильским нефтеперерабатывающим заводом. Взрыв и последовавший за ним мощный пожар на этом предприятии россияне наблюдали около 2 часов ночи.

Также очевидцы слышали громкий звук со стороны Афипского НПЗ.

Ранее сообщалось, что 7 февраля мощный взрыв произошел на военном заводе в Удмуртии. Там производят баллистические ракеты "Тополь" и "Искандер".

В тот же день взрывы звучали и в российском Белгороде: там так же горел один из заводов.