В РФ похвастались тем, что террористы ХАМАС называют россиян 'друзьями'

На днях в столицу страны-агрессора РФ Москву прибыла делегация боевиков ХАМАС. В России после этого визита были в восторге от того, что террористы называют россиян "друзьями".

Об этом писали российские пропагандистские СМИ. Общаясь с ними, Абу Марзук – член политбюро ХАМАС, который отвечает за внешнюю политику, назвал представителей РФ "русскими друзьями".

Он от лица террористов пообещал "более положительно и внимательно" отнестись к запросу "русских друзей" об освобождении заложников, которых ХАМАС удерживает в секторе Газа.

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Именно об этом говорили исламисты во время переговоров с россиянами в Москве. Как известно, среди заложников в Газе есть и россияне, которых МИД РФ потребовал освободить.

"Мы не захватывали русского, француза, американца или кого-либо из иностранцев. Все захваченные для нас – израильтяне, хотя и идет апелляция к их основным гражданствам в надежде, что это их спасет", – ответил на это Абу Марзук.

Как сообщал OBOZ.UA, в Москву 26 октября с визитом прибыла делегация террористической организации ХАМАС. Возглавил группу член политбюро ХАМАС Абу Марзук, который является признанным и разыскиваемым террористом.

Также в этот день в столицу РФ прибыл замглавы МИД Ирана Али Багери Кяни, который встретился с замглавы МИД РФ Михаилом Галузиным.

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