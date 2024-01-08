В РФ подростка арестовали за поджог военного самолета

В городе Челябинск в стране-агрессоре России по подозрению в поджоге военного самолета Су-34 арестовали подростка из Дагестана. 16-летнего парня отправили в следственный изолятор на два месяца.

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Об этом в воскресенье, 7 января, сообщили российские пропагандистские издания. Решение принял Тракторозаводский районный суд Челябинска.

В стране-агрессоре дагестанца могут посадить на 20 лет.

Сотрудники ФСБ РФ задержали подростка 5 января. Они посчитали, что парень пытался поджечь бомбардировщик Су, но его якобы удалось оперативно потушить. За это его могут кинуть за решетку на 20 лет по статье о диверсии.

РосСМИ пишут, что подростка также подозревают "в поджоге двух объектов на железной дороге" в Дагестане в ноябре и в декабре 2023 года. Его причастность к этим инцидентам в РФ якобы уже установили.

Как отметили пропагандисты, парень проживает в дагестанском городе Буйнакске вместе с родителями, ранее он не был судим.

Отметим, что в Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что в ночь на 4 января в российском Челябинске на аэродроме "Шагол" сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34. Эти самолеты оккупанты активно применяют для нанесения авиаударов по линии фронта и мирным городам Украины.

В ГУР отметили, что "причины возгорания самолета уточняются".

Как сообщал OBOZ.UA, в Домодедово Московской области в кальянной произошел взрыв. Российские пропагандисты сообщили о подрыве гранат в помещении заведения.