Операция удалась: в Челябинске на аэродроме 'Шагол' сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34

В Челябинске, РФ, на аэродроме "Шагол" в ночь на 4 января сгорел истребитель-бомбардировщик Су-34.

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Об этом сообщили источники в спецслужбах. "Констатируем, что вражеский самолет сгорел", – говорится в сообщении.

По словам источника, за операцией стоит Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как известно, на аэродроме "Шагол" базируется 108-й тренировочный авиаполк Челябинского авиаучилища и 2-й смешанный авиаполк 21-й смешанной авиадивизии ВКС ВС РФ. Военные этого авиаполка принимают участие в нанесении ракетно-бомбовых ударов по городам Украины.

В частности, начальник воздушной, огневой и тактической подготовки 2-го смешанного авиаполка летчик 1-го класса, майор Александр Красноярцев был взят в плен, когда его самолет был сбит 5 марта во время бомбардировки Чернигова. Позже его обменяли на украинских летчиков.

Что известно об истребителях Су-34

Су-34 (по кодификации НАТО Fullback – "защитник") – советский и российский многофункциональный фронтовый сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов на удалении 150-600 км от линии столкновения в условиях сильного противодействия ПВО и РЭБ противника, а также поражения воздушных целей в любое время суток в простых и сложных метеоусловиях.

По боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет выполнять основные боевые задачи без сопровождения истребителями прикрытия и самостоятельно вести маневренное воздушное сражение с любыми истребителями противника на равных условиях.

Су-34 способен развивать скорость до 1,9 тыс. км/ч на высоте до 14,6 км, экипаж вмещает два человека.

По данным из открытых источников, с начала полномасштабного вторжения в Украину было уничтожено около трех десятков Су-34.