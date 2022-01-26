В РФ отреагировали на возможное введение США санкций против Путина и рассказали, где он хранит деньги

В случае введения США персональных санкций против президента России Владимира Путина, они бы ему не навредили, но были бы "политически деструктивными". Глава страны-агрессора давно якобы не хранит деньги за границей.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о возможности введения персональных санкций, сообщают "РИА Новости". По его словам, заморозка активов Путина не имела бы эффекта, поскольку они хранятся в банке "Россия", который уже находится под санкциями.

Чиновник отметил, что американские конгрессмены и сенаторы, обсуждающие персональные санкции против высших руководителей России, не знают о том, что им по закону запрещено иметь активы, собственность и банковские счета за рубежом.

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"Такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Это не болезненно, это деструктивно политически", – подчеркнул Песков.

Отметим, что ранее он называл персональные санкции против Путина "запредельной мерой" и заявлял, что она сравнима с разрывом отношений.

В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил, что такой шаг США в России расценили бы как враждебный не просто против президента, а против выбора народа.

Он заявил, что Путин якобы неудобен Западу, поскольку сделал Россию сильным и независимым государством.

Напомним: Байден не исключил возможность введения персональных санкций против лидера страны-агрессора Владимира Путина. На такой шаг он готов пойти в случае полномасштабного вторжения российской армии в Украину.

Президент США предположил, что только российский лидер знает, какими будут действия его страны в отношении Украины. Он полагает, что о целях хозяина Кремля не знает даже его окружение.

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