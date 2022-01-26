В РФ отреагировали на возможное введение США санкций против Путина и рассказали, где он хранит деньги
В случае введения США персональных санкций против президента России Владимира Путина, они бы ему не навредили, но были бы "политически деструктивными". Глава страны-агрессора давно якобы не хранит деньги за границей.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя заявление американского лидера Джо Байдена о возможности введения персональных санкций, сообщают "РИА Новости". По его словам, заморозка активов Путина не имела бы эффекта, поскольку они хранятся в банке "Россия", который уже находится под санкциями.
Чиновник отметил, что американские конгрессмены и сенаторы, обсуждающие персональные санкции против высших руководителей России, не знают о том, что им по закону запрещено иметь активы, собственность и банковские счета за рубежом.
"Такая постановка вопроса абсолютно не болезненна ни для кого из представителей высшего руководства. Это не болезненно, это деструктивно политически", – подчеркнул Песков.
Отметим, что ранее он называл персональные санкции против Путина "запредельной мерой" и заявлял, что она сравнима с разрывом отношений.
В свою очередь спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram заявил, что такой шаг США в России расценили бы как враждебный не просто против президента, а против выбора народа.
Он заявил, что Путин якобы неудобен Западу, поскольку сделал Россию сильным и независимым государством.
Напомним: Байден не исключил возможность введения персональных санкций против лидера страны-агрессора Владимира Путина. На такой шаг он готов пойти в случае полномасштабного вторжения российской армии в Украину.
Президент США предположил, что только российский лидер знает, какими будут действия его страны в отношении Украины. Он полагает, что о целях хозяина Кремля не знает даже его окружение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в США на этой неделе представили законопроект, который предусматривает введение санкций против членов семьи российского президента Владимира Путина. Также под ограничения должны попасть члены правительства;
Байден предупредил, что рассмотрит вопрос о применении персональных санкций в отношении Путина в случае вторжения в Украину. Прямые санкции США в отношении иностранных лидеров редки, но не беспрецедентны. Ранее с ними столкнулись отстраненный президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Сирии Башар Асад и свергнутый и убитый в 2011 году ливийский диктатор Муаммар Каддафи.