В РФ открыли уголовные дела против высшего руководства Украины: в "черный список" внесли 85 человек
Следственному комитету Российской Федерации удалось установить причастных к обстрелам мирных украинцев на Донбассе, которые начались в 2014 году и продолжаются по сей день. Интересно, что ими оказались не террористические группировки и российские наемники, а 85 представителей официального руководства Украины.
Об этом рассказали в пресс-службе российского ведомства. Силовики уже внесли "виновных" в "черный список", предусматривающий заочные приговоры вплоть до тюремного заключения.
В указанном перечне оказались командиры всех бригад ВСУ 2014-2015 годов и тех кто командует сейчас, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший спикер парламента Александр Турчинов, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Коломойский. Экс-кандидату на пост президента в 2019 году Анатолию Гриценко в России уже назначен приговор в виде шести лет лишения свободы.
Они и еще несколько десятков человек, которые принимали непосредственное участие в защите украинских городов от нашествия оккупантов, обвиняются Москвой в военных преступлениях. Более того, агрессор продолжает настаивать на том, что именно Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по жилым домам и социальной инфраструктуре ОРДЛО.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
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признание Россией квазиреспублик "Л/ДНР" повлекло за собой принятие международных санкций, которые скажутся на российской экономике, подорвав ее стабильность.