В РФ открыли уголовные дела против высшего руководства Украины: в 'черный список' внесли 85 человек

Следственному комитету Российской Федерации удалось установить причастных к обстрелам мирных украинцев на Донбассе, которые начались в 2014 году и продолжаются по сей день. Интересно, что ими оказались не террористические группировки и российские наемники, а 85 представителей официального руководства Украины.

Об этом рассказали в пресс-службе российского ведомства. Силовики уже внесли "виновных" в "черный список", предусматривающий заочные приговоры вплоть до тюремного заключения.

В указанном перечне оказались командиры всех бригад ВСУ 2014-2015 годов и тех кто командует сейчас, министр внутренних дел Арсен Аваков, бывший спикер парламента Александр Турчинов, бывший глава Днепропетровской областной государственной администрации Валерий Коломойский. Экс-кандидату на пост президента в 2019 году Анатолию Гриценко в России уже назначен приговор в виде шести лет лишения свободы.

Видео дня

Они и еще несколько десятков человек, которые принимали непосредственное участие в защите украинских городов от нашествия оккупантов, обвиняются Москвой в военных преступлениях. Более того, агрессор продолжает настаивать на том, что именно Вооруженные силы Украины наносят артиллерийские удары по жилым домам и социальной инфраструктуре ОРДЛО.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL: