В РФ назвали отвод войск из Киевской области 'жестом доброй воли' и назвали причину

В Кремле поспешный отвод подразделений путинской армии из Киевской области называют "жестом доброй воли". Представители властей страны-агрессора надеются на продолжение диалога с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью французскому телеканалу LCI. Его слова процитировало пропагандистское росСМИ РИА Новости.

По убеждению спикера главы РФ, отводом своих сил РФ из территории Киевщины они хотят создать условия для переговоров с украинской стороной, в ходе которых "возможны серьезные решения".

"Чтобы создать благоприятные условия для переговоров, мы хотели сделать жесть доброй воли. Мы можем принять серьезные решения во время переговоров, поэтому президент Путин дал приказ нашим войскам уйти из региона", – высказался Песков.

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Также он добавил, якобы Кремль заинтересован в том, чтобы президент Украины Владимир Зеленский "согласился на выдвинутые ими условия".

"Через них хотим положить конец военной операции", – утверждает путинский пресс-секретарь.

Напомним: украинский лидер не верит озвученным РФ гарантиям безопасности в случае подписания мирного соглашения о прекращении войны. Зеленский считает, что заключение такой договоренности не будет означать, что уже через несколько лет Кремль не пойдет с новой атакой на Украину.

Также гарант признал, что его встречи с Путиным может не быть. Однако переговоры со страно-агрессором, убежден он, нужно продолжать.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Генеральном штабе ВСУ заявления РФ об отводе войск из Киевщины назвали попыткой ввести в заблуждение военное руководство Украины. Известно, что после таких маневров оккупанты продолжили перегруппировку сил.