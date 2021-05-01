Россияне высмеяли 'Героическую зайку' ко 'Дню победы': реакция сети и фото

В России выпустили мягкую игрушку ко "Дню победы" 9 мая в образе зайца. Пользователи сети в целом негативно отреагировали на такую идею, а некоторые высмеяли ее.

Стоит "Героическая зайка" почти 12 тысяч рублей (около 4,5 тысяч гривен или 160 долларов). Создателем игрушки является дизайнер Алена Никитина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

В описании к товару сказано следующее: "Алую триумфальную шубку Победы подчеркивают красно-желтые отблески рубиновой звезды на ушках и лапках. Для пущей торжественности лучи усыпаны кристаллами. Грудь зайки украшают три золотые звездочки, кожаная портупея и полевая офицерская сумка. Завершает героический образ Победы миниатюрная пилотка с красными кантами и звездочкой".

В сети такая инициатива вызвала в основном насмешки или резко негативную реакцию, в том числе и среди россиян:

"С**ко… держите меня семеро",

"Каждый год победобесие играет новой гранью отстоя",

"Господи, избавь нас от идиотов",

"Текст упоительный",

"Это перебор".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москву пригнали более 400 единиц военной техники для участие в "параде Победы". Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесено на 24 июня.