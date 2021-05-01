Россияне высмеяли "Героическую зайку" ко "Дню победы": реакция сети и фото
В России выпустили мягкую игрушку ко "Дню победы" 9 мая в образе зайца. Пользователи сети в целом негативно отреагировали на такую идею, а некоторые высмеяли ее.
Стоит "Героическая зайка" почти 12 тысяч рублей (около 4,5 тысяч гривен или 160 долларов). Создателем игрушки является дизайнер Алена Никитина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
В описании к товару сказано следующее: "Алую триумфальную шубку Победы подчеркивают красно-желтые отблески рубиновой звезды на ушках и лапках. Для пущей торжественности лучи усыпаны кристаллами. Грудь зайки украшают три золотые звездочки, кожаная портупея и полевая офицерская сумка. Завершает героический образ Победы миниатюрная пилотка с красными кантами и звездочкой".
В сети такая инициатива вызвала в основном насмешки или резко негативную реакцию, в том числе и среди россиян:
"С**ко… держите меня семеро",
"Каждый год победобесие играет новой гранью отстоя",
"Господи, избавь нас от идиотов",
"Текст упоительный",
"Это перебор".
Как сообщал OBOZREVATEL, в Москву пригнали более 400 единиц военной техники для участие в "параде Победы". Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесено на 24 июня.