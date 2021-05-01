Россияне высмеяли "Героическую зайку" ко "Дню победы": реакция сети и фото

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Новости России
2 минуты
263
Россияне высмеяли 'Героическую зайку' ко 'Дню победы': реакция сети и фото

В России выпустили мягкую игрушку ко "Дню победы" 9 мая в образе зайца. Пользователи сети в целом негативно отреагировали на такую идею, а некоторые высмеяли ее.

Стоит "Героическая зайка" почти 12 тысяч рублей (около 4,5 тысяч гривен или 160 долларов). Создателем игрушки является дизайнер Алена Никитина (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Вариант "Героической зайки".
Два варианта "Героической зайки".

В описании к товару сказано следующее: "Алую триумфальную шубку Победы подчеркивают красно-желтые отблески рубиновой звезды на ушках и лапках. Для пущей торжественности лучи усыпаны кристаллами. Грудь зайки украшают три золотые звездочки, кожаная портупея и полевая офицерская сумка. Завершает героический образ Победы миниатюрная пилотка с красными кантами и звездочкой".

Описание игрушки.

В сети такая инициатива вызвала в основном насмешки или резко негативную реакцию, в том числе и среди россиян:

  • "С**ко… держите меня семеро",

  • "Каждый год победобесие играет новой гранью отстоя",

  • "Господи, избавь нас от идиотов",

  • "Текст упоительный",

  • "Это перебор".

Реакция сети.
Реакция сети.
Реакция сети.
Реакция сети.
Реакция сети.
Реакция сети.
Реакция сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москву пригнали более 400 единиц военной техники для участие в "параде Победы". Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесено на 24 июня.

РоссияВторая мировая война