В РФ хотят рассылать повестки по интернету, закрыв мужчинам выезд за границу: Песков ответил, будет ли новая волна мобилизации

В России планируют принять закон, приравнивающий электронные повестки к обычным. Это решение будет рассмотрено в российской Госдуме во вторник, 11 апреля, и будет внесено поправки в законодательство.

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Об этом сообщают в российских телеграмм-каналах, ссылаясь на слова депутатов Госдумы РФ. По словам чиновников страны-агрессора, этот законопроект поможет россиянам спокойнее чувствовать себя и создаст реестр военного учета.

Так, электронная повестка будет считаться полученной с момента ее появления в личном военнообязанном кабинете. Так, как сообщают российские медиа, если у гражданина РФ нет доступа к "Госуслугам", то не беда, ведь рано или поздно он все равно появится в сети.

Однако если россиянин долго не будет обращать внимание на полученную электронную повестку, то его ждут различные ограничения, такие как запрет на выезд из страны или лишение возможности взять кредит.

Спикер президента РФ Дмитрий Песков сразу отреагировал, что этот законопроект об электронных повестках не касается этого весеннего призыва и мобилизации. Он отметил, что речь идет только о военном учете, а речи о новой мобилизации нет.

"Это не связано с мобилизацией. Нет никакой второй волны", – прокомментировал Песков.

Как писал OBOZREVATEL, в ГУР рассказали о скрытой мобилизации в России. Так в стране-агрессоре продолжают проводить скрытую мобилизацию на войну в Украине. Ряды окупантов ежемесячно пополняются по меньшей мере на 20 тысяч человек.

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