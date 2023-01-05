Медведев устроил истерику из-за военной помощи США для Украины и попытался угрожать НАТО

Заместитель председателя совета безопасности России Дмитрий Медведев в ответ на обращение посольства США к гражданам РФ опубликовал очередной гневный пост в соцсетях. Бывший президент страны-агрессора закатил истерику из-за американской военной помощи Украине и попытался угрожать НАТО российским оружием.

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Об этом Медведев написал в своем Telegram-канале. В частности, обращение посольства, которое выразило солидарность с теми россиянами, "кто стремится создать более мирное будущее", он назвал "елейным".

А самих американских дипломатов – "первостатейными уродами".

Кроме того, зампред совбеза РФ пожаловался, что "США тратят десятки миллиардов на войну в Украине, поставляя свое оружие в гигантских масштабах", и обвинил Соединенные Штаты в том, что они якобы "чужими руками истребляют тысячи людей", умолчав о том, что вооруженное вторжение в Украину совершила именно Россия.

За военную поддержку Украины Медведев попытался напугать Запад "ответом".

"Главный подарок к Новому году с боекомплектом ракет "Циркон" отправился вчера к берегам стран НАТО. 1000 км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак (США. – Ред.). Так что радуйтесь! Приведет в чувство любого, кто будет представлять прямую угрозу России и нашим союзникам", – пригрозил Медведев.

Отметим, 4 января посольство США в РФ выступило с обращением к народу России. "На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений. Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее", – говорилось в публикации ведомства в Twitter.

В тот же день президент РФ Владимир Путин похвастал российским гиперзвуковым комплексом "Циркон". Фрегат "Адмирал Горшков" с этим комплексом, по словам Путина, отбыл в плавание для "защиты России от угроз".

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2022 года Шойгу заявил о серийном производство ракет "Циркон", на это было выделено полтриллиона российских рублей. "Цирконы" могут базироваться на военных кораблях РФ и на подводных лодках и способны нести ядерные боеголовки.