В РФ автобус с ранеными оккупантами врезался в грузовик с другими военными: есть погибшие

Поздно вечером 13 декабря в Воронежской области России военный "Урал" врезался в автобус, в котором также находились оккупанты – раненые на войне против Украины. По меньшей мере пять захватчиков стали "двухсотыми", 46 пострадали.

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Об этом сообщил проект ASTRA со ссылкой на источники в экстренных службах региона, а также очевидцев аварии. По информации Telegram-канала, ДТП случилось в Каменском районе на трассе Воронеж – Луганск около 23:00 пятницы.

"Урал", в котором ехали военнослужащие ВС РФ, в лобовую столкнулся с автобусом, перевозившим "трехсотых" захватчиков.

Погибли оба водителя, один раненый военнослужащий из автобуса, двое военнослужащих из "Урала". 46 российских боевиков ранены.

Официальные лица аварию не комментировали.

Как сообщал OBOZ.UA:

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