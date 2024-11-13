'Смотрите, здесь происходит бунт': 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

В поселке Коченево Новосибирской области России 12 военных сбежали с места службы, перед побегом разгромив помещения воинской части. Беглецы выехали из поселка на такси, по данным росСМИ, семерых из них нашли и задержали.

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Свои действия военные РФ записывали на видео, кадры попали в сеть. "Смотрите, здесь происходит бунт", – сказал один из них, комментируя происходящее. Беглецы разбивали стекла и доски почета.

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Около десяти утра по местному времени (пяти по Киеву) глава Коченевского района Евгений Антипов сообщил, что, по данным райотделения МВД, с территории части в рабочем поселке Коченево "самовольно покинули расположение части десять человек из категории ранее самовольно покинувших часть".

В течении получаса на такси они выехали с территории поселка. Преступления на территории района не фиксировались, заявил Антипов.

По его словам, четыре человека были задержаны "за пределами Коченевского района".

Позже росСМИ сообщили, что сбежавших военных было 12, задержаны еще трое.

Оставшиеся пять находятся в розыске.

По одной из версий, они могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

Предварительно, большинство из сбежавших – жители Красноярского края.

По имеющимся данным, они не вооружены.

Один из беглецов, Виктор Сергеев, рассказал независимому Тelegram-каналу ASTRA о причине побега:

"Просто командование части плохо к нам относилось. Все документы соответствующие, видео и голосовые сообщения отправлены в определенные структуры. Уже все, идет разбирательство".

На другие вопросы он не ответил.

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