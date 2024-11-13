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"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

Анна Паскевич
Новости России
2 минуты
9,6 т.
'Смотрите, здесь происходит бунт': 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

В поселке Коченево Новосибирской области России 12 военных сбежали с места службы, перед побегом разгромив помещения воинской части. Беглецы выехали из поселка на такси, по данным росСМИ, семерых из них нашли и задержали.

Видео дня

Свои действия военные РФ записывали на видео, кадры попали в сеть. "Смотрите, здесь происходит бунт", – сказал один из них, комментируя происходящее. Беглецы разбивали стекла и доски почета.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику!

Около десяти утра по местному времени (пяти по Киеву) глава Коченевского района Евгений Антипов сообщил, что, по данным райотделения МВД, с территории части в рабочем поселке Коченево "самовольно покинули расположение части десять человек из категории ранее самовольно покинувших часть".

"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

В течении получаса на такси они выехали с территории поселка. Преступления на территории района не фиксировались, заявил Антипов.

По его словам, четыре человека были задержаны "за пределами Коченевского района".

"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

Позже росСМИ сообщили, что сбежавших военных было 12, задержаны еще трое.

Оставшиеся пять находятся в розыске.

"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

По одной из версий, они могли уехать в соседнюю Кемеровскую область.

Предварительно, большинство из сбежавших – жители Красноярского края.

По имеющимся данным, они не вооружены.

"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

Один из беглецов, Виктор Сергеев, рассказал независимому Тelegram-каналу ASTRA о причине побега:

"Просто командование части плохо к нам относилось. Все документы соответствующие, видео и голосовые сообщения отправлены в определенные структуры. Уже все, идет разбирательство".

На другие вопросы он не ответил.

"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео
"Смотрите, здесь происходит бунт": 12 военных армии РФ разгромили свою часть и сбежали. Видео

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