В РФ активно ищут строителей для рытья окопов в Курской области. Фотофакт

На пока подконтрольных Кремлю территориях в Курской области оккупанты начали копать окопы и строить другие фортификационные сооружения. Для этого привлекают как строителей, так и людей без опыта.

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Как сообщает BBC, на сооружение фортификаций людей ищут в сети. Рабочим-вахтовикам в смену предлагают им от пяти до семи тысяч рублей (т.е. от двух до трех тысяч гривен).

Большинство вакансий размещено строительными компаниями, специализирующимися на подборе вахтовиков. При этом одно объявление может дублироваться на разные регионы, включая Москву, Петербург и Орловскую область. Более того, работникам обещают дальнейшее трудоустройство в строительной компании.

Указанная зарплата составляет в среднем от 150 до 210 тысяч рублей в месяц (более чем вдвое выше средней зарплаты в РФ). При этом тем, кто решает остаться на второй месяц, предлагают более щедрые выплаты.

Так, в одном объявлении ищут машиниста экскаватора с предложенной зарплатой до тысячи рублей в час. При этом в объявлении указано, что объект находится в городе Курск "на второй линии обороны", и что работа заключается в "копании окопов". Режим работы при этом заявлен как круглосуточный.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские военные уже во время начала операции в Курской области РФ за сутки прорвали сразу две линии фортификационных сооружений. Третьей линии на границе вообще не было, а первые две власти строили 2,5 года и потратили на это 15 миллиардов рублей. Правда, судя по расследованиям российских оппозиционеров, все указанные "расходы" были "распилены и разделены" между губернатором и его родственниками.

Что характерно: в большинстве вакансий количество необходимых работников не указано. Только в одном объявлении от частного лица из Крыма было отмечено, что на копании окопов в Курске нужно "50-100 человек".

Работникам обещают, что они будут работать "вне зоны боевых действий", поэтому "опасность на работе отсутствует".

Напомним: 14 августа главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил президенту Владимиру Зеленскому, что Силы обороны завершили операцию по поиску и уничтожению противника в городе Суджа. Также в Курской области с начала суток было пленено более 100 российских военных.

Тем временем украинские журналисты в сюжете, снятом в Судже, показали сожженную колонну российской техники, которая двигалась в направлении украинской границы, и местных жителей, которые рассказывают, что российские власти их покинули на произвол судьбы.

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