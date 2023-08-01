В Подмосковье вспыхнул мощный пожар, поднялся столб дыма. Видео

В российском Подмосковье днем 1 августа вспыхнул мощный пожар, в небо поднялся высокий столб дыма. Предварительно, огонь охватил склады в районе городов Котельники и Люберцы.

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Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что на место пожара выехали пожарные (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца новости).

В российском МЧС заявили, что к тушению привлекли 70 человек личного состава и 21 единица техники, в огне оказались три ангара.

Площадь пожара – 1200 квадратных метров.

Возгорание якобы началось в ангаре по производству резиновых шин на Котельническом проезде при сварочных работах.

Поблизости расположен магазин французской компании Leroy Merlin, которая специализируется на продаже товаров для строительства.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В России за минувшие сутки пытались поджечь девять военкоматов. Почти все поджигатели рассказали, что им звонили "мошенники" и обманом убедили пойти на поджог.

– В ночь на 1 августа прогремели взрывы в центре Москвы. Несколько БПЛА якобы атаковали столицу РФ, а один из них вновь долетел до "Москвы-Сити". В Кремле заявили, что "опасность действительно существует", осуществляются "меры".

– Новая атака на Москву показала, что ее системы ПВО не способны эффективно защищать даже правительственные постройки, признали российские пропагандисты.

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