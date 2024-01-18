В Подмосковье раздались взрывы: власти традиционно заявили о работе ПВО. Видео

В стране-агрессоре России в ночь на четверг, 18 января, снова было неспокойно. На этот раз на взрывы пожаловались жители подмосковного Подольска, а российская власть оправдала их "атакой БПЛА".

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Соответствующие кадр публиковали местные Telegram-каналы. На видео слышен громкий звук, похожий на взрыв в Подольске, расположенном всего в 40 км от российской столицы Москвы.

Пропагандисты страны-агрессора заявили, что было слышно"два хлопка", после которых у автомобилей во дворе одного из домов сработала сигнализация. Взрывы были сильными, их было слышно в разных районах Подольска.

Мэр Москвы Сергей Собянин снова выдал информацию про якобы ударные беспилотники, которые летели на столицу страны-агрессора, и "работу ПВО" . На своей странице в социальной сети он заявил, что на месте "падения обломков" нет пострадавших и разрушений, однако для чего-то там работают экстренные службы.

В российском министерство обороны отчитались, что один дрон "был уничтожен над территорией Московской области и еще один перехвачен над Ленинградской областью силами ПВО".

Как сообщал OBOZ.UA, 17 января в Ростовской области РФ вспыхнул масштабный пожар на полимерном заводе "Авангард". Некоторые российские паблики утверждали, что причиной возгорания стало "замыкание проводки", а местные жители рассказывали, что перед пожаром слышали мощный взрыв.