В Подмосковье нашли мертвым 'экс-министра' 'ЛНР': смерть наступила от ранения в голову

В российском Подмосковье найден мертвым бывший "министр топлива, энергетики и угольной промышленности" созданного Россией на территории украинской Луганщины террористического анклава "ЛНР". Выходец из "Росенергоатома" и минэнерго РФ, 50-летний пермяк Константин Завизенов был "командирован" на оккупированную территорию Украины в качестве представителя оккупационного "правительства".

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Причиной смерти стало пулевое ранение головы, однако идет речь о самоубийстве или покончить с жизнью Завизенову помогли – на данный момент неизвестно. Подробности о смерти "министра ЛНР" сообщает российский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

"Источник ВЧК-ОГПУ сообщил, что в Подмосковье с огнестрельным ранением головы найден бывший министр топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константин Завизенов", – отмечено в сообщении, появившемся поздним вечером 1 октября.

ВЧК-ОГПУ также напомнило основные вехи биографиии Завизенова, ставшего преступником после принятия "должности" на оккупированных территориях.

Родился он в далекой от украинского Луганска Перми. Там же получил высшее образование: закончил Пермский государственный технический университет. В 2000-х годах успел поработать в инвестиционных департаментах минэнерго, минпромэнерго РФ и концерне "Росэнергоатом", входящем в корпорацию "Росатом", ее тогда возглавлял нынешний замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

С 2010 по 2016 год был директором по управлению рисками в "Интер РАО ЕЭС" — крупнейшей в России энергетической компании, которую в 2010 году возглавил Борис Ковальчук — сын близкого друга и хранителя активов Путина Юрия Ковальчука.

Не исключено, что данные "полезные знакомства" и помогли Завизенову в августе 2022 года стать целым "министром топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР".

"По данным источника ВЧК-ОГПУ, тело экс-министра ЛНР Константина Завизенова было найдено в Истринском районе на участке в его загородном доме. Он скончался о ранения в голову. Прибывшие на место происшествия полицейские застали в доме его несовершеннолетнего сына, несколько охотничьих ружей. По словам ребёнка, отец пил водку и беседовал с ним о жизни. Потом он планировал уехать спать в отель, а на утро забрать ружья и ехать на охоту на Камчатку", – рассказал о последних часах жизни "экс-министра" российский Telegram-канал.

При этом, по данным источников паблика, до сих пор неизвестно, сам Завизенов свел счеты с жизнью, или ему в этом помогли. Один из собеседников ВЧК-ОГПУ утверждает, что Завизенов мог совершит самоубийство и что он разводился с женой, которая уличила его "в двойной жизни".

С супругой Завизенов воспитывал четырех сыновей. Однако около полугода назад жена "экс-министра" выяснила, что на самом деле он далеко не такой хороший семьянин, как пытался показывать.

ВЧК-ОГПУ утверждает, что супруга Завизенова залезла в его телефон и нашла там "романтические, а местами и вполне бытовые переписки с другой женщиной".

"Копнув глубже супруга выяснила, что у Константина Завизенова целых 18 лет есть вторая семья, к которой он все это время ездил в "командировки" в Нижний Новгород. Любопытно, что его внебрачная дочь учится в одном университете с его старшим сыном. Супруга Константина Завизенова известила мужа о разводе и вывезла все его вещи в другую квартиру в САО. А энергетик подвергся порицанию со всех сторон. Параллельно рушилась и его карьера", – пишет издание.

Примечательно, что свой уход с поста "министра" в "ЛНР" в 2023 году Завизенов объяснял необходимостью "ухаживать за женой". На самом же деле, уточняет ВЧК-ОГПУ, он из Луганска практически сбежал, близким он рассказывал, что "устал хоронить коллег": за год погибло около десяти человек, с которыми он работал. Так что предлог о необходимости обеспечить уход за женой стал для него спасением.

После бегства с "ЛНР" он пытался найти работу, но после недолгого периода был уволен из компании, в которую устроился.

"Последние пару недель он и вовсе замкнулся, а когда выпивал, спрашивал близких: "за что вы так со мной?". Дней 10 назад Константин Завизенов отправил сообщения родным и близким со словом "Прощай". Но никак это не объяснил и ничего с собой не сделал. Сегодня вечером он предпочёл уйти по-английски", – отметили во вчерашнем сообщении ВЧК-ОГПУ.

Напомним, ранее стало известно, что в Московской области был ликвидирован полковник армии РФ Алексея Владимировича Коломейцева. Он руководил 924 государственным центром беспилотной авиации и причастен к подготовке российских специалистов по использованию БПЛА, в том числе операторов и обслуживающего персонала дронов-камикадзе типа "Шахед". В ГУР заявили, что ликвидация Коломейцева стала результатом спецоперации местного движения сопротивления и военной разведки Украины.