В Питере экстренно эвакуировали ТЦ из-за угрозы минирования: на фоне теракта в 'Крокус Сити Холл' началась паника. Видео

В российском Санкт-Петербурге днем 24 марта экстренно эвакуировали торговый центр London Mall ("Лондон Молл") из-за угрозы минирования.

На место прибыли спасатели и силовики, сообщают российские СМИ. Эвакуация началась после сообщения о бомбе.

Один из посетителей ТЦ заявил, якобы заложил взрывчатку в здании. Его задержали и вывели наручниках, после чего поставили на колени перед зданием "Лондон Молла".

Где именно находится взрывчатка – он не признается.

Известно, что мужчина привлек внимание полиции еще до сообщения о бомбе. Он якобы попал на камеры видеонаблюдения на фуд-корте, затем спустился в продуктовый, а позже был задержан. Уже во время разговора с силовиками он заявил, что заложил в "Лондон Молле" взрывчатку массой в 10 кг.

По предварительной информации, задержанный не является гражданином РФ.

Территория вокруг ТЦ по состоянию на 16:30 оцеплена. Работники комплекса ждут окончания проверки на улице.

Из-за ЧП на улицах Коллонтай, Нерчинской и Дальневосточном проспекте образовались пробки, авто МЧС РФ объезжали их по трамвайным путям. Полиция перекрыла парковку ТЦ, а также частично Дальневосточный проспект.

Дополняется...