В Санкт-Петербурге россиянка нашла в продуктах салфетку со стихом о Степане Бандере, одном из главных идеологов борьбы за независимость Украины первой половины ХХ века. Женщина рассказала, что совершала покупки в одном из местных гипермаркетов.

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Об инциденте сообщили в российских СМИ. По предварительным данным, 5 января женщина совершила покупки в одном из продуктовых магазинов на Таллиннском шоссе.

После возвращения домой женщина обнаружила в продуктах сложенную салфетку со строчками из песни, прославляющей Степана Бандеру и украинских солдат. В конце письма было написано поздравление с Новым годом от неизвестного.

Россиянка обратилась по этому случаю в службу безопасности гипермаркета, после чего сотрудники полиции забрали салфетку для проведения проверки. Там решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 205.2 Уголовного кодекса РФ относительно публичных призывов к совершению террористических действий.

Ранее сообщалось, что в Калужской области РФ в поселке Карцово учителя и дети, обучающиеся в местной школе, поздравили российского диктатора Владимира Путина с днем рождения. Однако вместо президента РФ на плакатах был изображен украинский революционер Степан Бандера, которого так боятся и ненавидят россияне.

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