В Петербурге арестовали россиянина, напавшего с ножом на сотрудника генконсульства Украины

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга (Россия) избрал меру пресечения Назару Смоленскому, который напал на сотрудника украинского генконсульства.

Его арестовали на два месяца, сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Назара Смоленского, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.213 УК РФ", – сказано в сообщении.

Мера пресечения фигуранту буде действовать до 18 апреля.

Напомним, что дежурного коменданта генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге ранили 19 февраля.

Нападавший нанес ему два ножевых ранения, как только сотрудник открыл ему дверь. 34-летнего злоумышленника задержали в тот же день.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети было опубликовано видео нападения на сотрудника украинского генконсульства.