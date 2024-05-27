В Орловской области РФ пожаловались на атаку дронов на топливно-заправочную станцию и нефтебазу: возник пожар. Фото

В России заявили, что в ночь на 27 мая неизвестный дрон атаковал топливно-заправочную станцию в Ливнах Орловской области. Пока там тушили пожар, на территории упал еще один БПЛА и привел к жертве.

Так о ситуации сообщил местный губернатор. Тем временем жители города писали в сети также о прилете по нефтебазе.

В заявлении главы региона Андрея Клычкова говорится о "массированной атаке", в ходе которой дрон упал на территорию топливно-заправочной станции в Ливнах. Из-за этого повреждения получил якобы фасад админздания.

"На ликвидацию последствий незамедлительно прибыли сотрудники оперативных служб и администрации города. В момент их работы на территории АЗС произошло падение еще одного БПЛА", – утверждал российский чиновник.

По его словам, в результате погиб водитель 8-й пожарной части региона, еще три сотрудника служб пострадали.

Со своей стороны жители в сети заявили о пожаре на Ливенской нефтебазе, который также произошел в ходе атаки дронов. Однако губернатор об этом не упомянул.

Российский "оппозиционный Telegram-канал ASTRA опубликовал предполагаемое фото топливно-заправочной станции после атаки БПЛА. Отмечается, что она находится на улице Фрунзе, в непосредственной близости от Ливенской нефтебазы.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 26 мая пожар вспыхнул в московском Подольске. В огне оказался склад по продаже технических и медицинских газовых баллонов по Кутузовской улице.

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