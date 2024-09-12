В Омске произошел пожар на танковом заводе. Видео

В России на Омском заводе транспортного машиностроения "Омсктрансмаш" произошел пожар. Возгорание возникло на крыше одного из цехов, и, по предварительным данным, площадь пожара составляет около 50 кв. м.

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Об этом сообщают российские СМИ. На опубликованных в местных пабликах видео виден поднимающийся над заводом дым.

"Горит битум на крыше", – сообщают российские источники.

Столб густого черного дыма виден из разных частей города. Что стало причиной возникновения возгорания пока не сообщается.

Известно, что "Омсктрансмаш" является частью концерна "Уралвагонзавод", принадлежащего государственной корпорации "Ростех" и занимающейся производством танков и тяжелых огнеметных систем "Солнцепек". Из-за российского вторжения в Украину завод попал под международные санкции со стороны Евросоюза, США, Японии, Канады, Украины и Швейцарии.

Ранее сообщалось, что украинские бойцы Главного управления разведки совместно с Силами специальных операций ВСУ 10 сентября в Белгородской области России заминировали и взорвали участок железной дороги "Старый Оскол - Валуйки". Как следствие – грузовой поезд, обеспечивавший логистические нужды окупантов, пошел под откос.

Напомним также, что в ночь на 10 сентября в России пожаловались на атаку БПЛА – неизвестные беспилотники направлялись в сторону российской столицы Москвы. В московских аэропортах Внуково и Домодедово объявляли план "Ковёр".

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