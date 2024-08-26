В Омске произошел мощный взрыв на нефтезаводе, поднялся столб огня и дыма. Видео

В понедельник, 26 августа, на нефтезаводе в российском Омске раздался мощный взрыв. В результате инцидента пострадали по меньшей мере два человека – сотрудники предприятия.

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Об этом сообщили росСМИ. В результате взрыва произошло возгорание на установке АВТ-11, что предназначена для разделения нефти на фракции и последующей переработки. Очевидцы говорят, что взрыв было слышно в нескольких районах города.

На месте работает 15 расчетов пожарной охраны, пишут росСМИ. Также отмечается, что пострадавшие находятся в тяжелом состоянии: у одного оторвало конечность, у другого диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и контузию.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 1 августа на Омском нефтеперерабатывающем заводе также произошло возгорание. Там загорелась установка в помещениях насосной, предназначенной для переработки нефти.

– Утром 26 августа в Саратовской области РФ пожаловались на атаку беспилотников, в том числе в районе военного аэродрома "Энгельс-2", откуда именно вылетели бомбардировщики для ударов по Украине. После взрывов россияне заявили о повреждении многоэтажек в этом городе и облцентре – якобы из-за падения обломков дронов.

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