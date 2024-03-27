В окружении Путина не верят в причастность Украины к теракту в 'Крокусе' – Bloomberg

Хотя российский диктатор Владимир Путин утверждает, что Украина якобы причастна к атаке террористов на "Крорус Сити", в его окружении не соглашаются с ним. Кремлевская элита не ищет "киевский след" в произошедшем.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на "четырех людей, имеющих тесные связи с Кремлем". Издание отмечает, что Путин присутствовал на обсуждениях, где официальные лица РФ согласились: у теракта нет никакой связи с Киевом.

Путин намерен "использовать трагедию, чтобы попытаться сплотить россиян в войне с Украиной". Однако "практически никто в политической и бизнес-элите России не верит, что за нападением стоит Украина", отмечает издание.

"Службы безопасности РФ знают, что это было "Исламское государство", но после замечаний Путина у них нет другого выбора, кроме как выполнять приказы и доказывать причастность Украины или Запада", – цитирует Bloomberg Андрея Солдатова, российского журналиста, эксперта по деятельности спецслужб РФ, основателя и редактора Agentura.ru

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 22 марта 2024 года в деловом центре "Крокус Сити" был совершен самый масштабный террористический акт в истории современной России, в результате которого погибли более 130 человек. Казалось бы, что это невозможно в стране с высокой активностью спецслужб и в состоянии войны. Но всему есть объяснение. Более подробно об этом – в материале совместного проекта OBOZ.UA и группы "Информационное сопротивление".