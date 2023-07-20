В Новосибирской области неизвестный поджег военкомат: полиция заявила о розыске 'диверсанта'. Фото

В стране-агрессоре России произошла очередная попытка сжечь здание военкомата. На этот раз неизвестный поджег двери военного комиссариата в Новосибирской области.

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Российские силовики уже назвали поджигателя "диверсантом" и заявили о розыске. Об этом пишут российские пропагандистские СМИ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Попытка поджога произошла около 20:00 19 июля. Неизвестный облил горючей жидкостью и поджёг дверь военкомата на улице Первомайской города Бердска после чего скрылся в неизвестном направлении.

Пропагандисты заявили, что пламя потухло без вмешательства МЧСников. Также сообщается, что пострадавших нет.

Стоит отметить, что помимо военного комиссариата в здании находится местная прокуратура. На месте происшествия обнаружена пластиковая пятилитровая бутылка с остатками горючей жидкости и чёрный пакет.

Поджигателя сейчас разыскивает полиция. Силовики возбудили уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений".

Ранее сообщалось, что повышение призывного возраста до 65 лет в России свидетельствует об огромных мобилизационных проблемах страны-агрессора. Фактически наряду с ядерным шантажом оно является одной из опций продолжения войны против Украины для президента РФ Владимира Путина.

Напомним, в Минобороны Украины рассказали, как в РФ "мобиков" заставляют подписывать контракт. Командиры прибегают к шантажу и угрозам, обещая держать на передовой без ротации.