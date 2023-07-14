В Минобороны рассказали, как в армии РФ заставляют мобилизованных подписывать контракт: какие угрозы идут в ход

Российское военное руководство с помощью шантажа и угроз вынуждает мобилизованных россиян стать контрактниками. Их принуждают подписывать документы о прохождении военной службы по контракту в ВС РФ.

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Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram-канале. Она отметила, что таким образом военное руководство страны-агрессора пытается создать хорошую картинку для Кремля.

"С начала июля этого года в соединениях и воинских частях российских оккупационных войск, находящихся на временно оккупированной территории Украины, начали принуждать мобилизованных военнослужащих к подписанию контрактов о прохождении военной службы по контракту с ВС РФ", – написала Маляр.

Если военнослужащие отказываются подписать контракт, их командиры прибегают к шантажу и угрожают подчиненным, что будут удерживать их на передовой без ротации.

А в качестве "пряника" для поощрения мобилизованным обещают освобождение от службы на 1-2 дня.

"Это достаточно эффективный фактор в условиях отказа командирами предоставления отпусков, в т. ч. по семейным обстоятельствам", – отметила Маляр.

По ее словам, таким образом военное руководство РФ пытается создать для своего диктатора Владимира Путина "утешительную" статистику по темпам набора на контрактную военную службу.

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Российские оккупанты под давлением Вооруженных сил Украины отступают и терпят значительные потери. Из некоторых рот захватчиков осталось всего несколько десятков личного состава.

По состоянию на 14 июля потери живой силы ВС РФ на украинской земле достигают уже 236 590 человек. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

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