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В Новосибирске отключили паркоматы: французский поставщик прекратил работу в России

София Закревская
Новости России
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В Новосибирске отключили паркоматы: французский поставщик прекратил работу в России

Все больше россиян по-настоящему чувствуют на себе влияние санкций, которые вводят против в России. В этот раз в российском Новосибирске отключили паркоматы Parkeon Strada Pal – они перестали работать со 2 октября. 

Причиной этого стало то, что поставщик этого парковочного оборудования – французская компания Flowbird – перестал работать на территории РФ. Компания приостановила обслуживание и работу лицензионного программного обеспечения для страны-агрессора, пишут росСМИ.

В связи с этим теперь в Новосибирске отключены паркоматы, расположенные на Красном проспекте – центральной магистрали города. Россияне смогут оплачивать парковку только через мобильное приложение, официальный веб-сайт или путем отправки СМС. 

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В Новосибирске отключили паркоматы: французский поставщик прекратил работу в России

Сейчас оборудование для парковок переводят на российское программное обеспечение, сообщил мэр Новосибирска, этим занимается администрация города. Он признал, что санкции действительно имеют негативное влияние на жизнь в РФ. 

"Есть негативные последствия введенных санкций: перестало работать программное обеспечение для работы паркоматов, которое было приобретено за рубежом, поэтому, действительно, пока есть возможность оплачивать только через мобильное приложение", – сказал городской голова.

В Новосибирске отключили паркоматы: французский поставщик прекратил работу в России

Отметим, что это уже второй такой случай с парковками на территории РФ. Ранее из-за санкций паркоматы отключили в центре Владивостока. Водители там вынуждены пользоваться другими способами оплаты парковки.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России исчезнет пиво Baltika и Tuborg. Причиной этого стало то, что датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group остановила действие всех лицензионных соглашений на продажу своих пивных брендов в России после того, как ее активы фактически были конфискованы Кремлем.

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