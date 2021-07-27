В России продавщица секс-шопа отбилась от грабителя резиновым фаллоимитатором. Видео

В городе Новокузнецк (Кемеровская область РФ) грабитель пытался отобрать деньги у девушки-кассира в секс-шопе, но нарвался на отпор и убежал. Сотруднице магазина удалось отбиться от мужчины резиновым фаллоимитатором.

Инцидент произошел вечером, когда продавщица задержалась после своей смены. Попытка ограбления попала на камеры наблюдения, установленные внутри магазина интимных товаров. Соответствующий ролик был опубликован на Telegram-канале Mash Siberia (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Как видно на записи, сотрудница секс-шопа стояла возле кассы. К ней подошел мужчина в белой кепке, показал нож и, вероятно, потребовал отдать деньги. Свое лицо преступник скрыл с помощью черной медицинской маски.

Девушка одной рукой стала открывать кассу, делая вид, что собирается отдать выручку. В это же время второй рукой она схватилась за фаллоимитатор, который лежал на прилавке. Грабитель получил внезапный удар по голове и пригнулся.

Мужчина решил оставить свои преступные намерения и стал удирать от кассира, сбивая на своем пути витрины. Девушка поспешила за ним, прихватив с собой свое "оружие". Она бежала за грабителем до самого выхода, успев еще как минимум дважды ударить злоумышленника.

Мужчина в конце поскользнулся и выбирался из магазина практически ползком. Продавщица секс-шопа закрыла за грабителем дверь и даже поставила на место какую-то коробку, которая оказалась на полу после "погони".

"Пикантные проблемы требуют пикантных решений", – пошутили авторы Telegram-канала.

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