В Набережных Челнах взорвалась многоэтажка: есть пострадавшие. Фото и видео

В городе Набережные Челны (Республика Татарстан, Россия) в понедельник, 25 октября, произошел мощный взрыв в одной из многоэтажек. Пострадали как минимум четыре человека, один – в тяжелом состоянии.

Предварительная причина случившегося – взрыв газа в квартире на четвертом этаже, сообщает Интерфакс. На опубликованных кадрах видно, что взрыв разрушил два этажа (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как уточнил источник издания, под завалами могут быть несколько человек. Предварительно установлено, что обрушены перекрытия между четвертым и пятым этажами.

Видео дня

Всего из здания было эвакуировано 32 человека. Обломки разлетелись на десятки метров, засыпав остановку напротив дома, пишет издание.

На месте работают подразделения пожарно-спасательного гарнизона МЧС России.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 21 июня произошел взрыв в жилом доме на Позняках. В результате были повреждены несколько этажей. В течение двух дней спасатели разбирали завалы. Они нашли тела пятерых жертв.