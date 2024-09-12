В Мурманской области россияне обстреляли собственный самолет, спутав его с дроном: всплыли подробности. Видео

В России над Мурманской областью вечером 11 сентября обстреляли стрелковым оружием собственный легкомоторный самолет. Борт получил незначительные повреждения, но смог успешно приземлиться.

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Об инциденте сообщили пропагандистские Telegram-каналы. По их данным, маленький самолет спутали с украинским БПЛА.

Около 16:30 среды, 11 сентября, два спортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск. В небо они поднялись через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства (его вводили из-за дроновой угрозы).

Возможно, об "отбое тревоги" узнали не все участники так называемых мобильных групп.

"Пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия", – заявил российский источник.

Оба самолета изменили маршрут и пробыли в воздухе только 20 минут. Первый сел на аэродроме возле города Апатиты, а второй вернулся на место вылета.

У одного из бортов пули пробили крыло и фары, но полету и посадке это не помешало.

Отметим, что утром 12 сентября в двух аэропортах Мурманской области россияне опять вводили план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников.

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