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В Мурманской области россияне обстреляли собственный самолет, спутав его с дроном: всплыли подробности. Видео

Дарья Дурова
Новости России
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Легкомоторный самолет

В России над Мурманской областью вечером 11 сентября обстреляли стрелковым оружием собственный легкомоторный самолет. Борт получил незначительные повреждения, но смог успешно приземлиться.

Видео дня

Об инциденте сообщили пропагандистские Telegram-каналы. По их данным, маленький самолет спутали с украинским БПЛА.

Около 16:30 среды, 11 сентября, два спортивных самолета (ATEC 321 Faeta NG и BRM Aero Bristell NG5) вылетели с посадочной площадки в Апатитском муниципальном округе в Архангельск. В небо они поднялись через полчаса после отмены ограничения на использование воздушного пространства (его вводили из-за дроновой угрозы).

Возможно, об "отбое тревоги" узнали не все участники так называемых мобильных групп.

ATEC 321 Faeta NG
BRM Aero Bristell NG5

"Пилот одного из бортов увидел, что второй самолет ведет себя как-то странно, и подал сигнал бедствия. Позже выяснилось, что второй борт обстреляли из стрелкового оружия", – заявил российский источник.

Оба самолета изменили маршрут и пробыли в воздухе только 20 минут. Первый сел на аэродроме возле города Апатиты, а второй вернулся на место вылета.

У одного из бортов пули пробили крыло и фары, но полету и посадке это не помешало.

Мурманская область

Отметим, что утром 12 сентября в двух аэропортах Мурманской области россияне опять вводили план "Ковер" из-за угрозы атаки беспилотников.

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