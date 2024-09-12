В Мурманской области ввели план "Ковер" в двух аэропортах: жалуются на атаку дронов

В Мурманской области России утром 12 сентября пожаловались на угрозу атаки БПЛА. В двух аэропортах, которые есть в регионе, в очередной раз задействовали план "Ковер".

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Один из вражеских пропагандистских Telegram-каналов сообщил, что ограничения были введены на всем Кольском полуострове. Особый режим затронул в том числе:

– международный аэропорт "Мурманск" (в четырех километрах от поселка Мурмаши, в 24 километрах от центра Мурманска);

– аэропорт "Хибины" (в 15 километрах южнее города Апатиты).

"Мурманск" и "Хибины" прервали работу; задерживались рейсы на вылет и на прилет.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в ночь на 11 сентября в Ямало-Ненецком автономном округе РФ двое школьников, один из которых является сыном участника войны против Украины, сожгли вертолет Ми-8. Они пробрались на территорию аэропорта в городе Ноябрьск, где стоял борт, и устроили там пожар. РосСМИ заявили, что несовершеннолетним через Telegram предложили деньги за диверсию.

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