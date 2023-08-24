В Москве заметили передислокацию ядерного оружия. Видео

На фоне резонансных событий в России, в частности, сбитый самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, что, по всей вероятности, стало причиной его гибели, в Москве ближе к ночи началась какая-то странная активность. Так, на столичных дорогах передвигаются колонны с ядерными установками.

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Кадры встревоженной вечерней Москвы опубликовал опальный пропагандист Владислав Поздняков на своем Telegram-канале. Впрочем, его подписчики в подавляющем большинстве восприняли сей процесс как очередную постановку и клоунаду (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Кроме того Поздняков опубликовал фотографию из Санкт-Петербурга. Здесь в штаб-квартире частной военной компании сотрудники зажгли в окнах бизнес-центра свет таким образом, чтобы выложить крест.

Как сообщал OBOZREVATEL, также накануне Дня Независимости Украины московские власти перевели режим несения службы силовиков в столице России в более суровый режим. Полицию обязали находиться на рабочих местах и при оружии — в таком режиме они будут дежурить сутки через сутки до особого распоряжения.

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