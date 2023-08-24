В Москве полицию перевели на усиленный режим работы: готовятся ко Дню Независимости Украины

Накануне Дня Независимости Украины московские власти перевели режим несения службы силовиков в столице России в более суровый режим. Полицию обязали находиться на рабочих местах и при оружии — в таком режиме они будут дежурить сутки через сутки до особого распоряжения.

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Об этом сообщают российские СМИ, получившие сведения из источников в МЧС и МВД. Причем начальство не дало пояснений к таким мерам, и их мотивов, но именно в кулуарах проговорено, что в главный государственный праздник Украины они опасаются провокаций.

"Сегодня начальство поручило укомплектовать полные расчёты звеньев газодымозащитников, которые работают на пожарах. Личному составу ГДЗС также поручили постоянно быть на связи — и пригрозили телефонными проверками", – сообщают источники в правоохранительных органах.

На эти укрепления уже отреагировали некоторые кремлевские пропагандисты. В частности одиозный Владислав Поздняков призвал своих подписчиков не расслабляться нынче ночью.

Как сообщал OBOZREVATEL, в День государственного флага Украины под Тверью разбился частный самолет владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. На борту, согласно данным росавиации, находился сам военный преступник и его подельник Дмитрий Уткин.

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