Вместо армии выиграл 'Битву экстрасенсов': что известно о Дмитрии Волхове, задержанном в Москве за сотрудничество с РДК

Накануне в Москве силовики задержали победителя шоу "Битва экстрасенсов" Дмитрия Бурикова, известного также как Волхов. Его обвинили в сотрудничестве с организацией "Русский добровольческий корпус".

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В квартире россиянина якобы обнаружили символику, связанную с Третьим Рейхом, "неонацистскую" атрибутику, а также материалы, классифицируемые как "экстремистская литература". OBOZREVATEL решил рассказать, что известно об экстрасенсе, который, как выяснилось, имеет связь с Украиной (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Буриков родился 27 октября 1988 года в городе Жуковский Московской области, где, по данным из открытых источников, прошло его детство. Вот только в соцсетях экстрасенса есть упоминание о жизни в Украине, а именно фото 1996 года на фоне подсолнухов с подписью "Украина".

Вероятно, в Украине у Бурикова есть родные, но о них в сети он не упоминал. Кадр он опубликовал в 2022 году по случаю дня рождения.

В 2011 году Буриков окончил Московский государственный областной университет по специальности "Антикризисное управление" и готовился к армии. Однако в один момент планы звезды кардинально изменились. Причиной этому стала авария, сопровождавшаяся сотрясением мозга.

Хотя экстрасенсорные способности россиянин будто бы развивал с детства, попробовать свои силы на ТВ решил только после ДТП. С первой попытки Буриков выиграл шоу "Битва экстрасенсов–13".

Снискав славу, он начал делиться своими знаниями и "помогать" людям. Экстрасенс практикует оккультные науки, общается с духами, занимается целительством, ритуальной магией и называет себя неоязычником. По словам самого Бурикова, его покровителем является Велес – бог-опекун богатства, скота, покровитель торговли, музыки, искусства, поэзии и властелин подземного мира.

На полномасштабную войну в Украине россиянин в соцсетях никак не отреагировал. Он до самого задержания вел медийную деятельность, а в конце лета готовился к путешествию с фанатами на туристическую базу.

В то же время пропагандисты утверждают, что экстрасенс готовился в ближайшее время покинуть РФ и вступить в ряды РДК.

Интересно, что в его блоге есть видео в военной форме, где россиянин с друзьями учатся стрелять, держать оборону и наступать в лесной местности. Невозможно сказать, с какой целью Буриков учился "воевать".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Москве задержали супругов, которые запустили в небо над столицей РФ воздушные шары с флагом легиона "Свобода России".