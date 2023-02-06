В Москве задержали мужчину, который хотел похитить ело Ленина из Мавзолея

В ночь на 6 февраля в Москве полицейские задержали мужчину, который хотел похитить тело "вождя мирового пролетариата" Ленина. Для этого "расхититель гробниц" пытался проникнуть в Мавзолей.

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Об инциденте сообщили российские паблики. Отмечается, что "похитителем" оказался 42-летний житель российской столицы.

Задержанный говорил невнятно и пытался вырваться из рук полицейских. Впоследствии он объяснил, что хотел похитить тело Ленина, правда, так и не смог объяснить зачем.

В результате правоохранители вызвали психиатрическую помощь. Приехавшие на место происшествия медики констатировали, что у задержанного "психиатрическое расстройство на фоне опьянения".

Пользователи сети скептически отнеслись к инциденту.

"Люди, в которых лежит труп посреди города и они на него молятся, вызывают психиатрическую помощь человеку, который также захотел на него помолиться. Все в порядке", – иронизируют комментаторы.

Они выдвигают разные предположения относительно того, для чего "похитителю" понадобился труп Ленина, а также предлагают поместить в Мавзолей "другого Вову".

Как сообщал OBOZREVATEL, покойный Жириновский просил зарезервировать ему и Зюганову место в Мавзолее Ленина.

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