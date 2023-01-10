В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео
В Москве днем 10 января вспыхнул новый масштабный пожар. В этот раз загорелось складское помещение возле метро "Дмитровская", над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.
Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По данным росСМИ, на улице Добролюбова горит здание, в котором находятся автосервис и склад парфюмерии (видео размещены внизу новости).
Информации о пострадавших нет.
Пожару присвоен третий ранг. Есть угроза перехода огня на соседнее здание, где находится общежитие, – оттуда эвакуируют людей.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Оренбургом сгорел палаточный городок "мобиков". Бойцы в одних носках пытались погасить огонь снегом, но все их пожитки были уничтожены пламенем.
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