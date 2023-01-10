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В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео

Анна Паскевич
Новости России
1 минута
4,5 т.
В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео

В Москве днем 10 января вспыхнул новый масштабный пожар. В этот раз загорелось складское помещение возле метро "Дмитровская", над местом происшествия поднялся высокий столб черного дыма.

Видео дня

Площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По данным росСМИ, на улице Добролюбова горит здание, в котором находятся автосервис и склад парфюмерии (видео размещены внизу новости).

В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео

Информации о пострадавших нет.

В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео

Пожару присвоен третий ранг. Есть угроза перехода огня на соседнее здание, где находится общежитие, – оттуда эвакуируют людей.

В Москве вспыхнул мощный пожар, поднялся столб черного дыма. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России под Оренбургом сгорел палаточный городок "мобиков". Бойцы в одних носках пытались погасить огонь снегом, но все их пожитки были уничтожены пламенем.

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