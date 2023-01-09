Под Оренбургом сгорел палаточный лагерь для ''мобиков'': в пожаре обвинили пьяных офицеров. Видео

В России заявили о пожаре в палаточном лагере для мобилизованных под Оренбургом. Он якобы произошел рано утром в воскресенье 8 января.

Видео дня

Видео с места пожара попало в сеть. По данным местных СМИ, оно было снято в поселке Стрела в Нижней Павловке, а сами мобилизованные обвиняют в происшествии пьяных офицеров (ролик размещен внизу новости).

В результате возгорания палаточный городок вместе с личными вещами мобилизованных был уничтожен.

"Парни пытались спасти свою жизнь буквально в носках. Практически все пожитки сгорели", – пишут росСМИ.

Судя по видео, "мобики" пытались потушить пламя снегом.

Стоимость всего лагеря в сети оценили почти 40 млн. рублей.

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