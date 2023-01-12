В Москве расстреляли из пневматического оружия автомобили с Z-символами и георгиевской лентой. Фото

В столице страны-агрессора России, напавшей на Украину, расстреляли автомобили, которые были увешаны Z-символикой. Такие знаки показывают поддержку российских оккупационных войск, которые ведут против нашего государства кровавую войну.

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Соответствующие фото опубликовали в Telegram-канале "Сеятель ветра", который позиционирует себя, как "антивоенный канал". Инцидент, как отмечается, произошел в четверг, 12 января.

Авторы фото утверждают, что выстрелы производились из пневматического оружия. На кадрах видно отверстия от выстрелов на окнах машин.

На одном из авто на заднем стекле нарисована большая буква "Z" с надписью "Своих не бросаем". Это высказывание, как и буква "Z", являются символами российского вторжения в Украину, которые используются для военной пропаганды.

На другом автомобиле видна георгиевская лента.

"Владельцы подозревают, что выбор их машин в качестве цели, был неслучаен. И это справедливое подозрение. Нравится поддерживать войну и убийства мирных людей? Тогда будьте готовы расплачиваться за такую позицию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, из российского гимнаста Ивана Куляка местная пропаганда сделала национального героя. 6 марта на этапе Кубка мира в Катаре Куляк вышел на торжественную церемонию награждения с буквой Z, чтобы поддержать российские оккупационные войска, напавшие на Украину. Литеру Куляк наклеил на форму.

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