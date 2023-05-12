В Москве произошел пожар на заводе, где производят двигатели для самолетов МиГ: есть пострадавшие

В Москве 12 мая вспыхнул пожар на территории завода, где делают двигатели для самолетов МиГ. Из-за него пострадало три человека.

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"Бавовна" столицу РФ посетила около 04:00 пятницы. О ЧП на территории Московского машиностроительного предприятия им. В. Чернышева сообщили российские паблики.

Пропагандисты заявляют, что огонь был быстро ликвидирован, а потерпевших передали медикам.

Возгорание возникло в одном из зданий предприятия на ул. Вишневой в Москве около четырех часов утра. Отмечается, якобы в кабинете на втором этаже просто загорелись личные вещи и мебель.

Огонь охватил площадь около 15 кв. м, от него помещения было сильно задымлено.

"Прибывшие на место спасатели ликвидировали пожар, пострадавшие были переданы скорой", – пишут росСМИ.

С их же сообщений, ММП имени В. В. Чернышева является производителем турбореактивных двигателей типа РД-33 для семейства истребителей МиГ, а также участвует в "широкой кооперации" ОДК по производству авиационных двигателей других типов.

В 2022-м, кода Россию зажали санкции из-за вторжения ее войск в Украину, пропагандисты гордо заявляли, якобы после ухода зарубежных партнеров заказов на московском заводе "стало больше, но он справляется". Они хвастались, что двигатели для российских МиГ, которыми агрессор осуществляет ракетные удары по украинским городам, изготавливают на "новейшем оборудовании", в том числе 3D-принтере.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России продолжают бушевать масштабные лесные пожары. В Свердловской области 6 мая огонь подобрался к складам с порохом, где раздались взрывы.

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