Беспилотники атаковали электроподстанцию в Брянской области – роспропаганда

В Брянской области России беспилотниками якобы была атакована электроподстанция Марицкая недалеко от города Севск. РосСМИ пишут, что в результате 10 населенных пунктов остались без света.

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По сообщению одного из пропагандистских Telegram-каналов, боеприпасы на подстанцию сбросили два БПЛА. Первый взрыв прогремел около 23:00 субботы, 17 июня. Второй – около полуночи воскресенья, 18 июня.

В РФ утверждают, что первый взрыв повредил силовой кабель. Вторая атака повредила переключатель линии.

Пропагандисты пишут, что это были беспилотники самолетного типа. Что в это время делала "хваленая" российская ПВО, не сообщается. Отметим, что Севск граничит с Черниговской областью Украины. Расстояние от границы – больше 25 километров.

"В результате атаки город Севск и еще деевяь других населенных пунктов остались без света. Пострадавших нет", – сказано в посте Telegram-канала.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее в России заявили, что территория приграничного села Новопетровка Белгородской области якобы была атакована беспилотниками. Операцию провели три беспилотных летательных аппарата со взрывчаткой.

– В ночь на 11 июня в РФ пожаловались на падение еще двух БПЛА. В этот раз одна из "птичек" приземлилась возле села Стрелковка Жуковского района Калужской области.

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