Сегодня пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы вспомнить, когда на Москве так полыхало, как это происходит сейчас. Говорят, что от массовых разрывов известных частей тела в Москве, а особенно – ближе к центру, стоит сплошной гул, будто взлетает тяжелый самолет. А все потому, что работает эффект гласности. Как известно, президент США вчера подтвердил предположение журналиста о том, что он считает Путина убийцей и плюс к тому, публично пообещал Путину порку за вмешательство в выборы.

Об этом узнал весь мир и после этого начался разрыв матрицы, которая у российских деятелей оказалась вмонтирована на уровне чуть ниже брючного ремня. И тут надо понимать, что слова Байдена были вторичны, а первичной была публичность их произнесения. Говорят, что россиян сотрясло от того, что Байден сказал "I do". Но вот здесь говорилось то же самое, а такой реакции – нет и близко.

Можно сказать, что это видео не слишком корректно, поскольку тут – совсем другой контекст. Хорошо, но ведь экс-президент Франции Оланд в своих мемуарах описал сцену, когда Президент Украины Порошенко выдал такие контекстные эпитеты, поясняя Путину, кто он есть такой и послал по такому адресу, что Джо Байден даже слов таких не знает. Более того, за все годы правления Путин ни разу не получал прямо в морду лица таких трехэтажных контекстов.

Но это было на закрытых переговорах и слышали это кроме Путина – Ангела Меркель, Француа Оланд и их переводчики. Причем Оланду переводчик вряд он смог передать всю контекстность сказанного Порохом, поскольку это надо просто понимать, а вот Меркель поняла без переводчиков, ибо в своем комсомольском прошлом хорошо выучила эту лексику. Больше никто этого не слышал, а мемуары уже никому не интересны.

Тем не менее, Порох был первым, кто осмелился послать Путина и возможно, так и останется единственным, кто не заглядывал в его глаза, что-то там выискивая, а посылая его по адресу с координатами в трех осях, икс, игрек и еще на одной, известной всем оси. И что? Если бы Оланд об этом не написал, никто бы и не знал этой истории, а вот такой реакции – не было по определению. Так что именно публичность слов Байдена дала этот эффект.

Похоже на то, что для всех, кроме Путина, которого Байден предупредил еще в январе, такой расклад оказался неожиданным и там выражают глубокое возмущение, но где-то в душе думают: "а так можно было?" Ведь наверняка они знают о том, что этот микромужик настолько придушен комплексом своего мелкого калибра, что ходит на ходулях, прикрывая их штанами специального покроя, чтобы те скрывали всю конструкцию. Думаю, что мы еще увидим фотки нацлидера в момент, когда он уже снял ходули и не снял штаны.

Профессиональные клоуны просто обзавидуются этому зрелищу. Ведь это к нам слухи о Путине доходят в сильно приглушенном виде, а в Москве они циркулируют с большей интенсивностью. Другое дело, что люди, допущенные к самому корыту, никогда не будут передавать их дальше, поскольку тема физических параметров Путина – табу. Поэтому за свое молчание мадам Кабаева получила свое рыбное место. А ведь она могла бы многое рассказать о физических параметрах этого недомерка.

Так что реакция высокопоставленной московской публики скорее всего имеет два дна, но в данном случае нас интересует все же публичная реакция, поскольку там есть о чем порассуждать. Поскольку еще вчера из США был отозван для консультаций посол РФ, то какое-то публичное заявление от МИД было просто неизбежно. Конечно, более предметным было бы сообщение о ценах аргентинской муки, которая во все больших количествах поставляется министерством в Германию, но надо было что-то говорить "за Путина" и Маша Захарова таки сказала:

"Заявления президента США Джо Байдена о Владимире Путине, сделанные в интервью ABC News накануне, прозвучали на непонятном, птичьем языке. В Москве ждут разъяснений от Вашингтона по поводу того, что что имелось в виду".

Очевидно, что для МИД и Захаровой заявление президента США оказалось полной неожиданностью и будь это иначе, она бы не дегустировала колумбийскую муку, привезенную через Венесуэлу, просто одновременно с тем самым заявлением. Поэтому-то она вынырнула только на следующий день, когда стало слегка попускать и она перестала видеть чертей. Но языки она еще различала слабо и потому английский ей показался "птичьим языком". Можно только представить, какие она глюки видит сразу после того, как ее вштыривает. Но как быть, если никаких разъяснений, которые они ждут, не последует? Мы решили помочь им в этом деле и приводим перевод на понятный Маше язык.

Но возмутилась не только Маша, свое негодование высказала и верхняя палатка их "парламента". Как известно, ею руководит заслуженная деятельница искусств и знаменитая в прошлом исполнительница танца на животе Валя Матвиенко. Она же "Красные трусы", она же "Полстакана". Ее ведомство просто не могло не высказать свое возмущение, поскольку там вообще никто и ничего не делает, а жалование такое получает, что в такой ситуации просто надо было вынуть рыло из корыта, набитого снедью, и что-то хрюкнуть. Это и было сделано со всей суровостью, на которую способна эта публика:

"Решение российского МИДа отозвать посла из США после высказываний президента Джо Байдена о Владимире Путине – это "красная черта", за которой – только разрыв дипломатических отношений, заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, отзыв посла, первый в новейшей истории России, был "единственно возможным вариантом действий после того, как Байден фактически назвал Путина убийцей". Я хотел бы верить в то, что американцы поймут, что это уже какой-то водораздел, красная черта, и за ней – разрыв отношений, де-факто или де-юре – это другой вопрос, и абсолютная конфронтация по всем параметрам, где мало никому не покажется".

В общем, гневная эта речь безусловно будет засчитана самим Путиным, как засчитано и суровое потрясание бородами, которое продемонстрировали все члены этой палатки, но есть один важный момент. Эта речь Байдена является сигналом того, что Москва в очередной раз заигралась в величие. А такое всегда кончается одинаково – Америка кормит "голодающих Поволжья", кормит расею, чтобы та не загнулась от Гитлера, везет "Ножки Буша", когда "продовольственная программа" развалила совок и в этот раз все будет точно так же. А что делать, когда порвут дипломатические отношения? Тогда прийдется самостоятельно все рвать на британский флаг, как это и было сказано выше. Так что устраивать любую бурю в стакане, который на глазах пустеет – не самое умное занятие. Хотя это с какой стороны на это смотреть.

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