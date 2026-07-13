Похоже, что, перекрыв судоходство в Азовском море, Украина может также перекрыть судоходство для россии в Черном море.

Видео дня

Сейчас много говорят о нефти, но экспорт зерна тоже невероятно важен для россии.

Я бы очень хотел увидеть весь этот вср*тый глобальный Юг в очередях к украинскому МИДу с мольбой открыть им импорт зерна из россии. Чтобы все эти хилые князьки, которые не замечают российской агрессии в Украине и голосуют против Украины в ООН, почувствовали на своей шкуре, как дорожает еда, когда убивают украинцев.

Иран ярко показал, что происходит с миром, когда берешь его за яйца и перерезаешь логистику так, что всем становится плохо. Тогда все сразу начинают работать над тем, чтобы прекратить войну, даже если ты – людоедский режим и никто не желает тебе добра. Просто всем больно, и они скрипят зубами, но изо всех сил стараются тебе помочь, чтобы ты отпустил их яйца.

Главные истории дня

Сейчас яйца глобального Юга в украинских руках. Остановка экспорта российского и, главное!! УКРАДЕННОГО УКРАИНСКОГО зерна – это тот рычаг, который заставит союзников путина давить на него, чтобы остановить войну.

Это давление Украины на весь мир возможно исключительно благодаря одному фактору: Вооружённым Силам и всем Силам обороны Украины. Берегите свою армию, и она сохранит вас. Слава Украине!