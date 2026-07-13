Люди, кто вы такие?!

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Вы вопите, что проезд в метро поднимут до 30 гривен. С каких это пор вы вообще живете в розовых очках?

А на сколько за это время выросла ваша собственная зарплата?

А в метрополитене что, работают не такие же люди, как вы? Им зарплату повышать не нужно? Или вы хотите, чтобы ваши доходы росли, а у них все было заморожено? Почему-то никто из вас не кричит на всю улицу: "Боже, какая беда, мне подняли зарплату!". Все молчат и воспринимают это как должное.

Да бл*н!!! Инфляция!!

А что вы думали, купюра в 2000 гривен появилась от счастья? Нет, уважаемые, это просто потому, что наличку уже сложно мешками возить, ведь деньги обесцениваются! А топливо не подорожало? А электричество для предприятий?

Вам нужны цифры? Пожалуйста, давайте говорить языком цифр и фактов. Сравним июль 2018 года (когда ввели проезд по 8 грн) и сегодняшний день (проезд 30 грн). Посчитаем всё даже не в гривнах, а в долларах, по реальному курсу:

Главные истории дня

Проезд в метро: в 2018 году при курсе 26,30 грн проезд стоил $0,30. Сегодня при реальном курсе 44,60 грн проезд стоит $0,67. Рост в долларах – в 2,23 раза.

Средняя зарплата в Киеве: в 2018 году она составляла около 13 500 грн ($513). Сегодня средняя официальная зарплата в столице превысила 47 100 грн или даже выше, а это уже около $1 056. Рост в долларах – в 2,06 раза!

То есть вы совершенно спокойно принимаете то, что ваша средняя зарплата в долларовом эквиваленте выросла вдвое, но при этом требуете, чтобы проезд для вас оставался по ценам восьмилетней давности?

Вы хотите получать европейские доходы, но чтобы инфраструктуру вам содержали бесплатно? Ну это же выглядит, мягко говоря, немного глупо!

А главная причина? Война для вас не причина?!

Мы живем в условиях полномасштабной войны, когда разрушается все. Но большинство вообще ничего не считает и продолжает жаловаться, полностью игнорируя реальность вокруг.