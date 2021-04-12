В Москве на Красной площади устроили акцию с флагом 'ДНР'. Фото

В понедельник, 12 апреля, в столице России Москве состоялась акция в честь 60-й годовщины первого полета человека в космос. На мероприятии собрались представители лево-патриотических сил, а также был замечен флаг террористов "ДНР".

Соответствующие фотографии были опубликованы на сайте "Левого фронта". Сообщается, что на Красной площади собрались около тысячи человек, среди которых были сторонники КПРФ, Левого Фронта, комсомола, Союза офицеров, движения "Надежда России" и "Дети войны".

Участники акции возложили цветы у Кремлевской стены к могиле Юрия Гагарина. Отмечается, что на месте события дежурила полиция, однако правоохранители никак не препятствовали собравшимся.

Напомним, что 12 апреля отмечается Всемирный день авиации и космонавтики. Этот праздник приходится на годовщину первого полета человека в космос, который в 1961 году совершил Юрий Гагарин.

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